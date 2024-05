Tregua a Gaza - Hamas frena | Condizioni non soddisfacenti ma continuiamo a trattare Il leader Sinwar | È una trappola

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una risposta definitiva sulla bozza di accordo per il cessate il fuoco temporaneo anon è ancora arrivata, ma difficilmente sarà positiva. La mediazione egiziana non sembra essere riuscita lì dove quella qatarina aveva fin qui fallito. «La posizione sull’attuale documento negoziale è negativa», ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante diin Libano in una intervista ad una tv locale, ripresa dal New York Times. Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, sul tavolo dei vertici del partito milizia palestinese c’era una proposta di 40 giorni die il rilascio in tre fasi di 30 ostaggi, quelli che si ritiene siano ancora in vita dall’attacco dello scorso 7 ottobre. Non deve suonare come una sorpresa il raffreddamento delle speranze sul raggiungimento di una intesa, perché né Israele néhanno ...