Starfield - in attesa del nuovo aggiornamento è confermato il primo veicolo di terra

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 2 maggio 2024) La fame di novità pernon si placa negli utenti che ancora si divertono nell’esplorazione dei pianeti del videogioco. Bethesda ha in programma un altro grandea breve, ma ci sono novità in arrivo anche per i mesi a venire. Il prossimoprincipale promette di essere uno dei più ricchi dal lancio di. Oltre a nuovi opzioni per il gameplay e alla disponibilità di mappe più ricche per la superficie dei pianti, sembra che siano previste nuove modalità di visualizzazione per Xbox Series X. Guardando oltre, però, tutti attendono con trepidazione il rilascio deldi. Ilè stato mostrato brevemente nel video che introduce le novità del mese di maggio, anche se al momento non è chiaro ...