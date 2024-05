Come proteggersi dai tumori causati dall’amianto | le tac periodiche e la sorveglianza attiva

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 2 maggio 2024) Anche se sono passati più di 30 anni dalla legge che ha vietato la produzione e l'utilizzo dell'amianto in Italia, ogni anno si registrano nuovi casi di mesotelioma, la più grave delle malattie correlate all'amianto. Una delle cause sono i lunghi tempi di insorgenza della malattia rispetto all'esposizione al materiale ma secondo le previsioni la curva dell'incidenza dei casi in Italia dovrebbe aver raggiunto il punto più alto.