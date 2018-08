Sci – Federica | che combini? Brignone in stampelle sui social | ecco cosa è successo

Emma Marrone con la frangia - lo Scivolone di Federica Pellegrini tra i commenti : ecco la gaffe!!! : La foto di qualche anno fa di Emma Marrone infiamma i social, ma la campionessa di nuoto Federica Pellegrini commette errore “Non era proprio male la frangetta?”. Emma Marrone accende la miccia su Instagram, pubblicando una foto di qualche anno fa, e i follower si scatenano. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d’accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una “gran ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : vola Federica CaporuScio - finale per Palmitessa - allo shoot off De Filippis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, terzo giorno di gare dedicato al trap senior con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Nella categoria senior, nel trap femminile in gara per l’Italia Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, mentre le iscritte totali saranno 38, con 7 team per la ...

Tiro a volo - Europei 2018 : ottima partenza per Federica CaporuScio - a rischio Jessica Rossi : Nella seconda giornata degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf (Austria) iniziano a sparare anche gli atleti della categoria senior: nel trap femminile si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni, che si completeranno domani con gli ultimi 75 piattelli, immediatamente prima della finale. Nella gara individuale giornata perfetta per la transalpina Melanie Couzy, che chiude con 50/50, davanti alla nostra Federica Caporuscio, ...

Chi l'ha visto? Speciale 2018/ Anticipazioni 25 luglio : Federica Sciarelli e gli ultimi casi irrisolti : Chi l'ha visto? Speciale 2018 torna in onda questa sera, 25 luglio, con il suo ultimo appuntamento . Le rivelazioni di Federica Sciarelli sul programma(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:04:00 GMT)

Federica Panicucci - il faScino di una signora sirena : Federica Panicucci, reduce da una stagione tv impegnativa ma ricca di successi come conduttrice di Mattino 5, si sta godendo finalmente le sue meritate vacanze. Attualmente si trova a Forte dei Marmi (una delle sue località del cuore) e anche al mare non smette di pensare al suo pubblico, tanto che ha deciso di condividere sui social (in particolare su Instagram, dove è molto attiva, con tanto di 594mila follower), con regolarità, alcuni scatti ...

“Senza precedenti”. Federica Sciarelli al top : è successo durante ”Chi l’ha visto?” : Ultimo appuntamento mercoledì 11 luglio per la trentesima edizione di ”Chi l’ha visto?”. Da quattordici anni al timone del programma, Federica Sciarelli ha superato il traguardo di oltre 600 puntate di conduzione e con la 42esima puntata, in onda in diretta alle 21.15 su Rai3 ha chiuso la stagione, lasciando il passo agli speciali estivi previsti per i successivi mercoledì fino a fine luglio. Nella puntata andata in onda ...

Nicola Panico - il nuovo amore è Federica Abate?/ Addio a Sara Affi Fella : "Ci siamo conoSciuti un mese fa e.." : Nicola Panico, il nuovo amore è Federica Abate? L'ex di Sara Affi Fella ha riaperto il suo cuore ad un'altra bella napoletana: "Ci siamo conosciuti un mesetto fa..."(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Federica Carta - è uScito il video del nuovo singolo “Tra noi è infinita” : <3 The post Federica Carta, è uscito il video del nuovo singolo “Tra noi è infinita” appeared first on News Mtv Italia.

La giornalista risponde sulla possibilità, non così remota, di condurre un programma insieme a un'altra icona della cronaca nera di Raitre: Franca Leosini

Premio Giulio Onesti - Federica Pellegrini riceve il riconoScimento [GALLERY] : Federica Pellegrini riceve il Premio Giulio Onesti, il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad un personaggio capace di trasmettere valori sportivi importanti In memoria di Giulio Onesti, anche quest’anno è stato assegnato il Premio che porta il nome del dirigente sportivo scomparso a Roma nel 1981. A ricevere l’importante riconoscimento Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è stata scelta in quanto meritevole del ...

Federica Sciarelli : "Un programma con Franca Leosini? Subito! È una formidabile autrice e una donna carinissima" : Dopo un anno di ascolti eccezionali con Chi l'ha visto?,Federica Sciarelli si racconta sulle pagine dell'ultimo numero di Sorrisi e lo fa con la semplicità e la schiettezza che la contraddistinguono."Scherzando, in redazione ho detto: 'Se sparisco io, campate di rendita per due mesi'. Poi mi pento, perché su certe fughe non è il caso di scherzare".La signora del giallo italiano, da quattordici anni alla guida del programma ...

