Lennox Lewis | stoccata a Joshua | ' Sei tu che non vuoi combattere contro Wilder'

Blastingnews

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - carlonarducci1 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Giuseppe0875 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 10 agosto 2018)vuole, èche non vuole., l'ultimo campione mondiale indiscusso della storia dei pesi massimi non ha il minimo dubbio e le sue parole sanno di critica durissima nei confronti di Anthony. Secondo l'ex pugile anglo-canadese, lo staff dista facendo di tutto per ritardare il match di riunificazione del titolo dei pesi massimi VIDEODeontay, ma in questo caso dovrebbe essere AJ a forzare la mano. Devi dire ad Eddie Hearn che, devi ordinargli di organizzare il match - dice, rivolto all'attuale detentore di quattro cinture iridate - perché è arrivato il momento in cui devi prenderti in carica il tuo destino. Per l'ex campione, i negoziati prolungati stanno sabotando il combattimenti del decennio. 'vuole questo combattimento più di ogni altra cosa' Da parte di, ...