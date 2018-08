Incendio Bologna : Toninelli - raccordo A1-A14 riapre a metà ottobre : Incendio Bologna: Toninelli, raccordo A1-A14 riapre a metà ottobre

Incendio Bologna - potrebbe essere stato causato da una distrazione dell’autista : verifica sul cellulare : Sembra poco attendibile l’ipotesi di un colpo di sonno, mentre si fa strada prevale la possibilità che sia stata una fatale distrazione di Andrea Anzolin, l’autista dell’autocisterna unica vittima, ad aver causato il tragico incidente di ieri sulla A14. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Polstrada e coordinata dalla Procura felsinea sul tragico incidente che, con una serie di esplosioni a catena, ha ...

Incendio Bologna - Comune : danni per 10mln : 14.53 "I danni stimati dall'Incendio che lunedì ha provocato una violenta esplosione ammontano a dieci milioni". Lo ha ha detto l'assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. "Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto - ha aggiunto - poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere di Borgo Panigale. danni anche ...

Incendio Bologna : nessuna conseguenza sul traffico di A1 e A14 : L’Incendio e l’esplosione che hanno fatto parzialmente crollare un viadotto sul raccordo A1-A14 non ha alcuna conseguenza sulla circolazione in A1 Milano-Napoli, in A14 Bologna-Taranto e in A13 Bologna-Padova. Lo ricorda Autostrade per l’Italia, dopo le numerose richiese di chiarimento arrivate. Il tamponamento, infatti, è avvenuto sul Raccordo di Casalecchio, che non riguarda direttamente nessuna di queste direttrici ...

Maxi Incendio a Bologna - il pm : 'Forse un colpo di sonno dell'autista' : cronaca Bologna ultima ora incidente #PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione ...

L'Incendio di Bologna potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno : È di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell' esplosione che ha scatenato l'inferno sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo ...

Incendio Bologna : 145 feriti - 4 gravi ma non in pericolo : Bologna - E' di 145 feriti il bilancio definitivo dell'incidente avvenuto ieri a Bologna, sul raccordo autostradale a Borgo Panigale, secondo i dati resi noti dall'Azienda Usl di Bologna. Di questi ...

Incendio Bologna : così regole per trasporto merci pericolose : Obbligo di avere a bordo del mezzo un documento di trasporto, istruzioni scritte per sapere come comportarsi in caso di emergenza, pannelli ed etichette di identificazioni delle sostanze e del ...

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno dopo l’esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’autocisterna, un ...

INCENDIO a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...

Incendio Bologna : Conte - vigilare su standard sicurezza : Il premier: vista la dinamica 'poteva andare peggio' - "Quel che bisogna fare sempre è vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario, a tutti i i livelli", dice ...