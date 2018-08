Fabrizio Corona e Nina Moric | il messaggio che entusiasma i fan | ' Family First'

Grande Fratello Vip 2018 / Fabrizio Corona nella Casa con Ivan Cattaneo nei panni di erede di Malgioglio? : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Zoe Cristofoli e Silvia provvedi concorrenti? Previste scintille tra l'ex e la nuova fidanzata di Fabrizio Corona...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Silvia Provvedi : dopo Fabrizio Corona ecco chi è il nuovo fidanzato ex di Uomini e Donne! (FOTO) : Nelle ultime ore non si parla d’altro: il gossip del momento riguarda Silvia Provvedi e la rottura con Fabrizio Corona. La bella mora de Le Donatella, che con l’ex re dei paparazzi ha avuto una storia lunga e tormentata, avrebbe già ritrovato l’amore, a soli pochi giorni dalla loro rottura. Il fortunato, secondo le indiscrezioni, è Federico Chimirri, che il pubblico di Uomini e Donne ben ricorderà. Federico ha infatti ...

Grande Fratello Vip 3 - tutte le indiscrezioni sul cast : Silvia Provvedi - Francesco Monte e forse anche Fabrizio Corona : Pronti con i telecomandi in mano che questa terza edizione del Grande Fratello Vip firmata Ilary Blasi si annuncia scoppiettante. Se le indiscrezioni del settimanale Spy dovessero essere confermate, il cast è davvero ricco di sorprese. In onda dal 24 settembre su Canale 5, la casa più spiata d’Italia potrebbe ospitare Silvia Provvedi, Francesco Monte, Barbara De Rossi e anche Fabrizio Corona. Ma non solo. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona ...

Nina Moric insieme a Fabrizio Corona : “Ricominciamo per Carlos” VIDEO : Fabrizio Corona e Nina Moric: è di nuovo amore? IL VIDEO Nina Moric ha pubblicato pochi minuti fa un VIDEO insieme a Fabrizio Corona mentre si trovavano all’interno di una una bellissima piscina. I due ex compagni hanno trascorso l’intera settimana insieme, a casa dell’ex re dei paparazzi, insieme a loro figlio Carlos, e alla vigilia della partenza di Fabrizio, hanno deciso di girare un VIDEO per comunicare ai loro fan quali ...

Chi è Carlos Maria - il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona : Timido, riflessivo e molto sensibile: Carlos Maria è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Classe 2002, il ragazzo ha 16 anni ed è molto diverso dai suoi esuberanti genitori. Non a caso non ha profili social e, come ha svelato lo stesso Corona, preferisce i libri di filosofia alle discoteche. Nonostante sia figlio di due personaggi famosi, sino ad oggi Carlos non ha avuto una vita molto semplice. Nel 2014 ha dovuto affrontare la fine del ...

Chi è Zoe Cristofoli - presunto nuovo amore di Fabrizio Corona : Bionda, occhi da cerbiatto (o da gatta?) e un fisico molto allenato, pieno di tatuaggi: Zoe Cristofoli, che vanta già un largo seguito sui social (su Instagram è a quota 242mila followers) e di professione fa la modella (soprannominata la tigre di Verona), è pronta a diventare ancora più popolare essendo al centro del gossip estivo perché voci insistenti la indicano come la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Dopo un lungo tira e molla con (la ...

Ilary Blasi chiama Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona al GF Vip di Ilary Blasi ma non come concorrente Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Da lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi sarà al timone della terza edizione. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi dei papabili concorrenti, da Giulia Salemi a Ivan Cattaneo, da Aida Nizar, Marco Ferri e Francesco Monte a Donatella Rettore, da Claudia Galanti e Fabio Basile a Giovanni Cottone, Cecilia ...

