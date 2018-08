BORSA MILANO chiude in ribasso | giù Unipol e UniCredit | bene Saipem

BORSA : Milano apre in calo - -0 - 07% - : ANSA, - Milano , 9 AGO - La Borsa di Milano apre in calo con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,07% a quota 21.774 punti. 9 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA : Milano chiude in calo - pesa Bper : ANSA, - Milano, 8 AGO - Ha chiuso in calo Piazza Affari , Ftse Mib -0,29%, , come le consorelle europee e Wall Street, ad eccezione di Londra. Fiacchi gli scambi, per 1,6 miliardi di euro di ...