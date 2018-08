Straordinario spettacolo nella notte a Reggio Calabria | bellissimo esemplare di tartaruga

Il video per chi è ancora in ufficio (ma sta pensando al mare) : lo Straordinario spettacolo dei delfini alle Eolie : Un gruppo di delfini (stenelle, per la precisione) ha circondato una barca diretta all’isola Filicudi, nelle Eolie. Il video spettacolare è stato pubblicato da Filicudi Wildlife Conservation, sulla propria pagina Facebook. Secondo l’associazione, che si occupa di tutela delle risorse marine, i mammiferi erano almeno una ventina. L'articolo Il video per chi è ancora in ufficio (ma sta pensando al mare): lo straordinario spettacolo dei ...

Eclissi lunare 2018 - lo Straordinario spettacolo delle fasi della Luna Rossa - di Marte e della Via Lattea dal selvaggio Aspromonte [FOTO] : 1/6 Foto di Massimiliano Pedi ...

Fano dei Cesari - l’artista crea le cascate di fuoco e incanta l’arena del Pincio : lo spettacolo è Straordinario : Durante la manifestazione “La Fano dei Cesari” che vede sfidarsi diverse fazioni nell’arena del Pincio di Fano, in provincia di Pesaro, c’è spazio per diverse attrazioni. In una cornice d’altri tempi si esibisce l’artista italiano Diego Gioacchini che piega il fuoco al suo volere per creare effetti straordinari. l’artista facendo roteare due bracieri crea una cascata di fuoco che lo avvolge lasciando il pubblico letteralmente a bocca ...

Calabria - spettacolo Straordinario nel mar Tirreno : incontro ravvicinato con una balena enorme [VIDEO] : spettacolo davvero mozzafiato ieri in Calabria per alcuni fortunati pescatori che circa 8 miglia al largo di Praia a Mare hanno incontrato molto da vicino un’enorme balena di oltre 10 metri. L’esemplare ha dato grande spettacolo per diversi minuti, per poi tuffarsi nei fondali con un bellissimo colpo di coda. Nei giorni scorsi numerose segnalazioni di avvistamenti di squali avevano destato non poca preoccupazione proprio in Calabria, ...

Lo Straordinario spettacolo delle sequoie giganti nel Yosemite National Park in California : una GALLERY dal sapore magico [FOTO] : 1/35 AFP/LaPresse ...