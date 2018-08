Bologna | il camionista tamponato dall' autocisterna | ' L' ho vista arrivare e ho dato

Esplosione Bologna - il camionista-eroe sopravvissuto : “Il lupo è ferito ma non è morto” : Antonio Verdicchio ancora non ci crede. È riuscito a salvarsi dal terribile incidente avvenuto a Borgo Panigale, dopo essere stato tamponato dall’autocisterna che è poi esplosa. Su Facebook ha pubblicato un video per ringraziare tutte le persone preoccupate per lui.Continua a leggere