Astronomia | il Sole osservato speciale | è andato in letargo

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ilin, ossia è entrato nel minimo della sua attivià, ed è senza macchie da circa 40 giorni, ma ancora non comincia il nuovo ciclo di 11 anni. Intanto sulla Terra si stanno verificando insolite e spettacolari aurore rosa che sono collegate proprio alla fase di attività minima del. “Siamo in una fase di minima attività perché le sequenze dei giorni consecutivi senza macchie stanno aumentando, ma bisogna seguire con attenzione tutta questa fase per stabilire esattamente quando sarà raggiunto il valore minimo assoluto, che caratterizza il punto finale del vecchio ciclo e l’inizio del nuovo” ha detto all’ANSA Mauro Messerotti, dell’rio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’universita’ di Trieste. L’attività magnetica delvaria, infatti, secondo un ciclo che dura in media ...