Amichevoli | Cagliari-Atletico Madrid 0-1

Amichevoli : Cagliari-Real Vicenza 10-0 : ANSA, - CAGLIARI, 18 LUG - Ancora una scorpacciata di gol per il Cagliari nella seconda amichevole nel ritiro a Pejo, in Trentino: contro il Real Vicenza , a 24 ore di distanza dalla sfida contro la ...

Le Amichevoli di oggi : Romulo punge lo Zenit. Cagliari - tris di Pavoletti : TORINO - Continua la preparazione delle squadre di Serie A. oggi sono andate in scena cinque amichevoli. Test di lusso per il Genoa che ha affrontato lo Zenit. I russi si sono imposti in rimonta con ...