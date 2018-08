SELVAGGIA LUCARELLI NEL CAST DI DOMENICA IN? Mara Venier la chiama per sconfiggere

«Domenica In» : contro la D’Urso arriva (anche) SELVAGGIA Lucarelli? : Mara Venier è intenzionata a tirar fuori fuori l’artiglieria pesante. Da quando è stato annunciato che sarà lei a condurre la nuova edizione di Domenica In, le domande sono tutte sulla «rivale» Barbara D’Urso, sua amica di lunga data. «Sicuramente ci metteranno l’una contro l’altra, ma l’importante è fare bene il nostro lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo. Probabilmente mi farà un mazzo tanto, ma cercherò di fare il mio», ...

Andrea Camilleri - Helena Janeczek e SELVAGGIA LUCARELLI : gli scrittori più social dell’estate 2018 : Sono "Il metodo Catalanotti" di Andrea Camilleri e "La ragazza con la Leica" del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, i titoli più social dell'estate 2018. È quanto emerge la prima indagine dell'Osservatorio di Capalbio Libri. Selvaggia Lucarelli vanta il maggior numero di follower sui social, seguita dallo stesso Andrea Camilleri e Paolo Giordano.Continua a leggere

SELVAGGIA LUCARELLI contro l’incoerenza di Chiara Ferragni - la giornalista critica l’addio al nubilato della fashion blogger : Chiara Ferragni ed il suo addio al nubilato sotto la lente d’ingrandimento di Selvaggia Lucarelli, la firma de “Il Fatto Quotidiano” pungente sull’incoerenza della fashion blogger Chiara Ferragni è volata ad Ibiza per il suo addio al nubilato, ma le critiche sulla fashion blogger non sono mancate. Dopo l’attacco del “Corriere della Sera” (leggi qui), l’influencer si è difesa, ma pare aver ...

SELVAGGIA LUCARELLI contro Chiara Ferragni : "Il suo addio al nubilato è stato un arrivederci alla coerenza" : Il matrimonio si avvicina sempre più per Chiara Ferragni e Fedez, fra un mese arriverà il tanto agognato sì in territorio Siciliano, a Noto. I preparativi vanno avanti e a suon di stories su Instagram, la coppia fa il suo conto alla rovescia a modo loro. Ma a proposito di conti, non parliamo di costi e numeri, bensì dei conti che l'imprenditrice digitale deve fare con le critiche di una penna calda del giornalismo: Selvaggia ...

CRACCO - IL CONTO SALATO DI UN CLIENTE/ Il post di SELVAGGIA LUCARELLI : “Non spremete i co***oni a noi” : Carlo CRACCO, il CONTO salatissimo di un CLIENTE postato sui social: lo scontrino postato su Facebook non convince la rete che s’indigna, “Vi piace fare i fighetti…”.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:47:00 GMT)