Marca | ' Colpo Sarri | Kovacic è un passo dal Chelsea'

Roma - il primo colpo è Ivan Marcano : domani le visite mediche : Ivan Marcano è un nuovo calciatore della Roma, il difensore ha lasciato il Porto per approdare alla corte di mister Di Francesco Ivan Marcano è arrivato a Roma. Il difensore spagnolo, svincolatosi dal Porto, è sbarcato nella Capitale nel tardo pomeriggio per la firma del contratto con la Roma. Al suo arrivo a Fiumicino, Marcano è stato fotografato con una sciarpa giallorossa al collo con su scritto: ‘Io ci sono, in mezzo ai ...