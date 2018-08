L’eroico gesto di 4 ragazzi di Reggio Calabria che dal gommone salvano una tartaruga

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) Chiamarli “eroi” non è certo esagerato: Daniele Mangiola, Carmen Reitano, Francesco Scaramuzzino e Dante Certoma dahanno salvato un bellissimo esemplare adulto dicaretta-caretta da morte certa nel pomeriggio di Sabato 4 Agosto, intorno alle 5, nelle acque del basso Tirreno tra Punta Milazzo e Vulcano. Qui, a 6 miglia dalla costa, ireggini in navigazione su undiretti alle isole Eolie hanno notato un groviglio di corde che galleggiavano a pelo d’acqua. “Mentre le osservavo mi è sembrato di notare che qualcosa di muovesse” racconta ai microfoni di MeteoWeb Daniele Mangiola. “Premetto che il tempo non era dei migliori, il mare si stava ingrossando e stava iniziano a piovere. Passato il punto del groviglio, non essendo sicuro ci fosse qualcosa e preso dalla fretta di arrivare, ho continuato la navigazione. Poi ...