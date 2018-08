I Ferragnez sbarcano ad Ibiza ed inviano l' invito alle nozze a Ilary Blasi e Totti

Blastingnews

: I Ferragnez sbarcano a Ibiza: guarda la loro villa delle vacanze #chiaraferragni - MediasetTgcom24 : I Ferragnez sbarcano a Ibiza: guarda la loro villa delle vacanze #chiaraferragni -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Finalmente Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati ad, dopo la settimana in Sardegna e la sosta milanese, in attesa del gran giorno che li vedrà convolare ain Sicilia il 1 settembre. A tal proposito sembrava che tutti gli inviti fossero stati spediti già qualche settimana fa, ma probabilmente dalla lista degli ospiti sono rimasti esclusi nomi eccellenti. E' il caso di, che dpagine del settimanale "Chi" ha fatto un appello a Chiara e Fedez, rivelando di voler partecipare al matrimonio dell'anno. Immediata la risposta dei promessi sposi, che tramite un video pubblicato su Instagram hanno pubblicamente invitato lae il marito Francescoall'evento più chiacchierato del momentoe FrancescoinvitatideiEsplicita richiesta quella fatta dasulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in ...