Roma | paura in un supermercato all' Eur | uomo aggredisce il direttore | poi gli agenti

Roma - i cinghiali invadono il parco giochi : paura e curiosità tra i residenti di Spinaceto : Ancora una volta i cinghiali invadono il centro abitato a Roma . Questa volta, però, non siamo a Roma Nord, bensì a Spinaceto , quartiere periferico del quadrante Sud della Capitale. A immortalare la ...

“Esofago ustionato”. Roma - paura per un bambino : ecco cosa aveva ingerito : Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura un bambino di 4 anni che aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi. Il piccolo ha cominciato a manifestare forti dolori addominali che hanno costretto i genitori a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico bambino Gesù di Roma, lo scorso 14 luglio. Qui i medici hanno scoperto la presenza della batteria ...

Roma - ancora un bus in fiamme : paura sulla Tuscolana : Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, ...

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...

Roma : paura in via Bergamo - muro si stacca e colpisce due auto : Roma – Attimi di paura in via Bergamo, a Roma, dove un pezzo di muro si e’ staccato dalla facciata di un palazzo ed e’ caduto in strada, distruggendo il parabrezza di un’autovettura parcheggiata e colpendo di rimbalzo un’altra auto che stava passando in quel momento. A causare la caduta dei calcinacci sono stati degli operai, impegnati in lavori sulla facciata del palazzo di fronte, che hanno divelto per errore un ...

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Roma : piccola tromba d’aria in spiaggia - paura tra bagnanti Torvaianica : Roma – Ombrelloni, lettini, sdraio e anche pezzi di copertura del tetto di una struttura. Tutto per aria. E’ la conseguenza di una piccola tromba d’aria che, partita dal mare, si e’ abbattuta poco fa su uno stabilimento balneare a Torvaianica, in quel momento praticamente deserto, generando il fuggi fuggi dei pochi bagnanti che si trovavano in riva. L'articolo Roma: piccola tromba d’aria in spiaggia, paura tra ...

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...

Roma - turista ubriaca cade nel Tevere : paura al Ponte della Musica : Tragedia sfiorata nella notte a Roma dove una turista ucraina di 25 anni è caduta nel Tevere . La giovane, ubriaca , si è sporta troppo dal Ponte della Musica Armando Trovajoli finendo nel fiume. È ...

Incendi - vasto rogo di sterpaglie a Roma : paura tra i residenti : Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Incendi, vasto rogo di sterpaglie a Roma: ...

Roma - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...

Paura sull'Aurelia - 85enne imbocca la statale contRomano : Orbetello, 2 luglio 2018 - Ha imboccato la statale Aurelia contromano ed è stato fermato dai carabinieri prima che potesse causare un incidente. E' successo all'altezza di Orbetello , Grosseto, . All'...

Paura in tangenziale. Anziano contRomano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere