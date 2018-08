STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA | CONTE | “ATTENDIAMO RISPOSTE” Bomba 2 agosto | Merola

STRAGE di Bologna - 38 anni fa la bomba alla stazione : 85 morti Bonafede : «Atti saranno pubblici» : ... dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni , i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e dimostrano di credere nello Stato. Mi onora ...

STRAGE di Bologna - 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della Giustizia Bonafede alla cerimonia : A 38 anni di distanza, Bologna non dimentica la Strage del 2 agosto 1980 che distrusse parte della stazione uccidendo 85 viaggiatori e ferendo altre 200 persone. Fra i protagonisti di questo anniversario, anche il bus 37 sul quale furono caricate le prime vittime, simbolo della risposta immediata della città. Se l’anno scorso fu trasportato in piazza Medaglie d’oro, quest’anno, dopo la revisione, sfilerà su strada in corteo da via Irnerio fino ...