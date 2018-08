Salvini fa visita a Berlusconi ricoverato in ospedale per nuovi controlli | Non si è

Matteo Salvini - visita in Egitto : asse con al Sisi per stabilizzare la Libia : La visita di Matteo Salvini al Cairo è stata una vera e propria 'mossa internazionale' volta a 'stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo' ma anche a lanciare un segnale alla Francia. 'No ai ...

Visita impeccabile di Salvini in Libia - ma lì non ci saranno hotspot : Roma. L’ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, e i servizi italiani che sono specialisti dell’area lunedì hanno organizzato una Visita pressoché perfetta a Tripoli per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atterrato di mattina nell’unico aeroporto della capitale rimasto funzionante do

Migranti - Salvini dopo visita in Libia : 'Campi in Niger - Mali - Chad - Sudan Lifeline fuorilegge - mai in Italia' : Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei Paesi del mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche' 'L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel ...

Caritas invita Salvini a visitare i centri migranti : 'Utile lavorare assieme e ricucire l'Italia' : ... alla Stazione Termini, è stato allestito un pranzo speciale tra i migranti e alcune personalità del mondo diplomatico, politico ed ecclesiale. Accomodati ai tavoli di plastica bianca siedono ragazzi ...

Salvini visita i 2 agenti feriti : «Presto i taser» | : Il ministro sulla tragedia di Sestri ribadisce: «Rispetto il dolore di una mamma, ma sto con l’uomo in divisa»|

Ragazzo ucciso da agente - Salvini visita il poliziotto ferito : 'Capisco la mamma della vittima - ma io sto con la divisa' : 'Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi a Genova l'agente di ...

Ragazzo ucciso da agente - Salvini visita il poliziotto ferito : 'Capisco la mamma della vittima - ma io sto con la divisa' : Sono stati sei i colpi che hanno raggiunto Jefferson Tomalà, il Ragazzo di 20 di origini ecuadoriane, ucciso domenica in casa da un agente dopo che aveva aggredito un collega durante un trattamento ...

Salvini visita POLIZIOTTO FERITO A GENOVA/ Morte Jefferson Tomalà : "Volevo incontrare i genitori del ragazzo” : SALVINI VISITA POLIZIOTTO FERITO a GENOVA: il ministro dell'Interno a Sestri dall'agente accoltellato da Jefferson Tomalà, colombiano morto durante tso(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Salvini visita i 2 agenti feriti : «Presto i taser per la polizia» | : Il ministro sulla tragedia di Sestri ribadisce: «Rispetto il dolore di una mamma, ma sto con l’uomo in divisa»|

Giovane ucciso dalla polizia dopo tso Salvini visita l'agente ferito : «Capisco la mamma - sto con la divisa» Video : «Non mi permetto di commentare una mamma che perde il figlio. Se il figlio non avesse accoltellato una due tre quattro cinque sei volte una persona che sta facendo il suo lavoro oggi sarebbe vivo e ...

Salvini visita poliziotto ferito a Genova/ Morte Jefferson Tomalà : "Capisco mamma - ma sto con divisa" : Salvini visita poliziotto ferito a Genova: il ministro dell'Interno a Sestri dall'agente accoltellato da Jefferson Tomalà, colombiano morto durante tso(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un ...

Salvini visita i due agenti feriti | : Il ministro prima di lasciare l’ospedale, sulla tragedia di Sestri ribadisce: «Rispetto il dolore di una mamma, ma sto con l’uomo in divisa». E sul caso migranti: «Un governo che rialza la testa, sarò presto a Ventimiglia»