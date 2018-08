Mediaset acquista gli highlights di Serie A TIM | torna Pressing con Pierluigi Pardo e

superguidatv

(Di mercoledì 1 agosto 2018)A TIM,compraAlzi la mano chi si ricorda, lo storico programma televisivo di approfondimento calcistico trasmesso la domenica su Italia 1 dal 9 settembre 1990 al 23 maggio 1999, inizialmente in prima serata e in seguito in seconda serata. Riuscite a ricordarvi chi era il presentatore? Nella primissima edizione ci fu Marino Bartoletti, poi nelle successive c’è stato il grandissimo ed indimenticabile Raimondo Vianello. Bene, dopo la sezione “ricordi” ecco una bomba in quel ditornerà. Si avete capito bene. E’ questo l’annuncio fatto poco fa attraverso un importantissimo comunicato stampa diffuso ai vari media.compra i diritti esu Canale 5 La notizia è di poco fa è questa:ha annunciato che farà di nuovo. Il programma andrà in onda, molto ...