Cyber security | accordo tra Polizia e Fincantieri

Cyber security - Camera : Audizione Colajanni su Fondo difesa Ue : Roma, 30 lug., askanews, - Martedì 31 luglio, al termine delle votazioni in Assemblea, le Commissioni riunite difesa e Attività produttive, presso l'Aula della Commissione Attività produttive, ...

Cyber security : Intelligence - ecco il Laboratorio dell'Unical : Roma, 25 lug., askanews, - Il Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria diretto da Roberto Guarasci ha approvato il Regolamento interno del Laboratorio in ...

Cybersecurity - 3 - 5 milioni di opportunità lavorative entro il 2021 : Sarà il cybercrimine a offrire nuove opportunità di lavoro. Secondo le stime diffusa dalla società di selezione manageriale vulnerabilità, malware, esposizione dei dati e, da poco, GDPR compliance porteranno a triplicare il numero di posizioni aperte nei prossimi cinque anni. “Una grande sfida per le aziende, che a livello globale, lamentano una carenza di personale qualificato laddove, invece, i manager HR prevedono di far crescere il ...

Nato - Trenta : in 2% Pil per spesa militare anche Cyber security : Bruxelles, 12 lug., askanews, - Nel corso della seconda sessione del vertice Nato, questa mattina a Bruxelles, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, a nome del governo italiano, ha chiesto che ...

Più richieste di oblio e spese in Cybersecurity : cos'è cambiato con il gdpr : Dall'entrata in vigore del gdpr sono cresciute le domande di cancellazione dei dati personali dagli utenti alle aziende, che spendono di più in sicurezza

Più richieste di oblio e spese in Cybersecurity : cos’è cambiato con il gdpr : Hacker (Getty Images) Quando si parla di gdpr, c’è una data spartiacque che tutti hanno segnato sul calendario: il 25 maggio, giorno in cui è entrato in vigore il regolamento europeo per la protezione dei dati. Che ha coinvolto chiunque avesse a che fare con informazioni personali, da chi gestisce una semplice newsletter, a chi ha una impresa di software. Un mese e mezzo dopo siamo già in grado di trarre i primi bilanci, sia dal lato ...

Dalla Cybersecurity 3 - 5 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2021 : Il settore della cybersecurity diventa un'opportunità di lavoro e crescita dell'occupazione. Secondo un'analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. È 'una grande ...

Il prossimo step Fintech a Londra? Cybersecurity e Intelligenza Artificiale : Oltre a questo, il paese sta vivendo il suo primo calo del debito nell'arco di una generazione mentre l'economia continua a crescere. Hancock ha ammesso che "sia che si tratti di migliorare i viaggi, ...

Exclusive Group - finalizzata loperazione Permira per crescere in Cybersecurity e cloud : "Le persone che lavorano nel nostro Gruppo sono tra le più competenti al mondo e abbiamo il più alto numero di ingegneri rispetto a qualsiasi altro distributore nel nostro settore - ha aggiunto ...

Cyber security - l'evoluzione della minaccia ransomware in Italia : Roma, 4 lug. , askanews, In Italia solo il 58% degli alert di sicurezza generati viene investigato. Il rimanente 42% sono eventi inascoltati, spesso i primi segnali di una campagna di malware in atto ...

Leonardo - scandalo Cyber security : si dimette Biraghi. E' la seconda testa che cade : Andrea Biraghi, manager di punta di Leonardo , ex Finmeccanica , si è dimesso. E' la seconda testa che cade nel gruppo, come ricorda Gianni Dragoni nel suo blog Poteri deboli . Biraghi era a capo ...

Cyber security - nuovo osservatorio di Ispi e Leonardo : Roma, 28 giu. , askanews, Ispi, centro studi italiano specializzato in analisi geopolitiche e politico-economiche globali, e Leonardo, principale azienda italiana operante nei settori Sicurezza, ...

La Cyber security in Italia vista dai Ciso. Report Cisco : Roma, 25 giu. , askanews, - Gli autori di attacchi informatici stanno sviluppando e adattando le loro tecniche a un ritmo sempre più veloce, che ormai supera ampiamente quello dei responsabili della ...

Cyber security - la minaccia viene anche dall'interno : Roma, 25 giu. , askanews, Il 65% delle minacce Cyber al primo stadio vede coinvolte figure interne che fanno un uso improprio di accessi legittimi per danneggiare il proprio datore di lavoro, più o ...