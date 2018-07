http://feedproxy.goo

: #ASUS lancia le schede madri della serie AMD B450: Cernusco sul Naviglio, 31 luglio 2018… - giannifioreGF : #ASUS lancia le schede madri della serie AMD B450: Cernusco sul Naviglio, 31 luglio 2018… - PCGamingit : ASUS lancia le schede madri della serie AMD B450 - -

(Di martedì 31 luglio 2018) Cernusco sul Naviglio, 31 luglio 2018.annuncia la disponibilità immediata sul mercato italiano delledelleROG Strix, Prime e TUF Gaming basate sul chipset AMDe che supportano i più recenti processori AMD Ryzen. La piattaforma AMD Ryzen offre un’incredibile esperienza di utilizzo dei desktop grazie alla potenza del multithreading, all’overclocking accessibile e a prestazioni avanzate per il gaming. Agli inizi di quest’anno AMD hato la seconda generazionefamiglia di CPU Ryzen, basata su chipset X470, progettata per migliorare ulteriormente le prestazioni di piattaforme di fascia alta apprezzate sia da gamer appassionati che da creatori di contenuti. Oggi, AMDil chipsetper una nuova generazione dia prezzi accessibili. Il chipset, che va a completare la disponibilitàgamma, è ottimizzato per la ...