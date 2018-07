Sala Consilina | rievocazione storica del passaggio dell' Imperatore Carlo V di ritorno

Sala Consilina - sgomberata una casa : coppia viveva con 16 animali domestici : Approfondimenti Camerota, olezzi in pieno centro: scatta l'ordinanza del sindaco 22 giugno 2018 In casa avevano 16 animali domestici : il Comune ne ordina lo sgombero per problemi di igiene . E' questa ...

Sala Consilina. Maria Pellegrino trovata morta in via Pozzillo : Dramma a Sala Consilina (Salerno). Una donna di 61 anni è stata trovata morta nell’auto parcheggiata in via Pozzillo in