Migranti | finisce odissea Sarost | in 40 sbarcano in Tunisia

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 Migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Conte a Berlino : «Soluzioni europee per i Migranti o finisce Schengen» Merkel : collaboreremo con l'Italia : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per un vertice con la cancelliera Angela Merkel . Al centro dei colloqui soprattutto la questione dei migranti . ' l'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha ...

Aquarius arrivata a Valencia/ Per 629 Migranti - finisce l’odissea in mare : ad accoglierli - 2.300 persone : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:21:00 GMT)