Decreto dignità | i sindacati bocciano i voucher | ' La svolta sul lavoro non c' è'

Camusso : “Decreto dignità non all’altezza del nome - è decreto Di Maio” : Il decreto Dignità non è "all’altezza del suo nome" e sarebbe più corretto chiamarlo "decreto Di Maio". A parlare è la leader della Cgil Susanna Camusso che attacca il primo vero provvedimento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo del governo Conte:La parola Dignità è molto importante, bisognerebbe usarla con la giusta misura. La mia sensazione è che ormai il decreto non sia all'altezza di usare il nome Dignità. Quindi permettetemi di ...

Dl dignità - lunedì il Decreto arriva in Parlamento ma le critiche non si arrestano : Bocciato dai sindacati il ritorno dei voucher - Sui voucher la Camusso va giù pesante e li definisce "una schifezza", mentre va avanti la battaglia , dopo il referendum dell'anno scorso promosso dal ...

Decreto dignità - ignorando storia e teoria economica : Se l'economia nazionale cresce meno della media europea , meno 13 punti di PIL tra il 2007 e il 2016, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella politica economica e nella politica del lavoro del ...

I sindacati bocciano il Decreto dignità : "Senza coraggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

Camusso : dl dignità non è all'altezza del nome - è Decreto Di Maio : "La parola dignità è molto importante, bisognerebbe usarla con la giusta misura". Lo ha detto la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, riferendosi al dl dignità. "La mia sensazione è che ormai il ...

Dl dignità - Padoan : “Va chiamato ‘Decreto smantellamento’. Di Maio e l’Air Force Renzi? Demagogia che fa ridere” : “Decreto sul lavoro? Di Maio l’ha chiamato ‘di dignità’, io lo chiamerei ‘di smantellamento’, nel senso che smantella quello che c’è nel Paese”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di dignità: “Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale ...

Decreto dignità - il Pd ligure : 'Senza nostro emendamento il porto rischia di bloccarsi' : ... Serracchiani e altri del Pd, emendamento che tutela il lavoro interinale in porto, senza il quale l'attività stessa, quindi la vita e l'economia del porto, rischiano di bloccarsi". Lunardon e ...

Caro Di Maio - evitate le ipocrisie. Sul Decreto dignità avete ceduto agli interessi dei più forti : Caro Di Maio, evita le ipocrisie sul cosiddetto Decreto Dignità: il passaggio nelle Commissioni Finanze e Lavoro alla Camera lo ha reso negativo per lavoratrici e lavoratori. Abbiamo riconosciuto alla versione iniziale del Decreto un'inversione di rotta, seppur modesta, dopo 20 anni di interventi di precarizzazione, in particolare attraverso il padronale Jobs Act.Ma avete ceduto alle pressioni degli interessi economici più forti. ...

Decreto dignità : le novità del testo da lunedì in aula alla Camera : Tra le modifiche la stretta sui contratti a termine scatterà a novembre, i vaucher sono estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende alberghiere e strutture con almeno otto dipendenti -

Cosa prevede - alla fine - il Decreto Dignità : Una banca dati per il monitoraggio del fenomeno del gioco Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso ...

Decreto dignità - ecco le novità : I crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati con i debiti fiscali; per poter giocare alle slot machine sarà necessario inserire la tessera sanitaria; i ...

Giorgia Meloni critica il Decreto dignità : “Proposta di sinistra che considera gli imprenditori come nemici” : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, critica il governo Conte: "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il blocco navale. Abbiamo detto di sì alle politiche di immigrazione di questo governo, anche se le considero imperfette mentre stiamo dicendo no al decreto dignità perché è tornare indietro ed è una ...

Decreto dignità - bonus neoassunti e le colf non costeranno di più. Tutte le novità : Approvati diversi emendamenti: 'salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere, salta il tetto dei 36 mesi per la scuola, voucher solo per agricoltura e turismo. Ecco il nuovo testo

Decreto dignità : Santelli - Fi - su compensazioni esattoriali - proposta dalla parte dei cittadini : Una vittoria politica conseguita con la forza degli argomenti e con l'impegno del confronto". , Com,