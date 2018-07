Iliad | arriva la nuova offerta

Iliad Genova arriva alla Fiumara : ILIAD Genova La Fiumara - Passare all'operatore ILIAD a Genova Fiumara ora sarà più semplice in quanto da ieri è aperto un nuovo punto vendita nel centro commerciale di La Fiumara situato a Genova Sampierdarena.

Tariffe telefoniche low cost - dopo Iliad arrivano Kena e Ho : tutti con un botto di giga sotto i 10 euro : Vogliamo più giga di internet, di telefonare non ci sfiora neanche più l’idea, mandare gli sms ci capita solo quando appunto la scorta di “traffico” è finita. E soprattutto siamo stanchi di dover studiare decine di Tariffe tra i vari operatori, spesso con qualche costo nascosto che trasforma l’offer

Con immensa felicità vi annuncio che la SIM Iliad è ARRIVATA : Con ben 25 giorni di gestazione, tra complicazioni e voglia di nascere dopo la scadenza naturale, la mia SIM ILIAD è finalmente nelle mie mani. Dunque se avete comprato una SIM ILIAD sul sito web e via sia stata spedita con Bartolini o Nexive in questi giorni dovreste riceverla tutti SIM ILIAD ARRIVATA sia con Bartolini […]

Telefonia low cost - Vodafone risponde a Iliad : arriva Ho : (Foto: ho-mobile.it) L’arrivo di Iliad con la sua offerta low cost ha letteralmente scombussolato, come prevedibile, il mercato della Telefonia mobile italiano. Gli altri operatori stanno ora cercando di rispondere all’offensiva lanciata dalla compagnia francese, proponendo tariffe più basse rispetto alle precedenti. Le compagnie nostrane infatti, hanno subito provato a fermare l’esodo dei clienti con delle offerte sulla ...

Anche Vodafone lancia la sua low-cost : arriva Ho per rispondere a Iliad e Fastweb : MILANO - Il motto del nuovo marchio a basso costo di Vodafone è 'ho tutto chiaro', e con il logo 'ho.' parte da subito la commercializzazione dei nuovi servizi, con la presentazione alla rete di ...

Ho Fatto Il Recesso Da Iliad - La Mia SIM Non E’ Mai Arrivata : La mia SIM Iliad non è mai stata consegnata (è ancora “in consegna” con Nexive), mi sono stancato di aspettare e ho chiesto il Recesso. Ecco come compilare modulo Recesso Iliad Come fare Recesso Iliad per SIM non consegnata Alla fine è successo: dopo 2 settimane passate ad aspettare, mi sono stancato e ho inviato a Iliad il fax […]

Le SIM Iliad non arrivano. Forse neanche la settimana prossima : Forti ritardi nelle spedizioni e consegne delle SIM Iliad e quelli spediti con Nexive ancora non sono partite. Quindi se la tua SIM Iliad non è ancora arrivata dovrai aspettare, ancora molto SIM Iliad in ritardo con Nexive e Bartolini? Iliad, il 29 maggio 2018 è entrato nel mercato della telefonia Italiana come quarto operatore nazionale […]

SIM Iliad In Ritardo Non Arriva? Porta Pazienza! : Ritardi nelle spedizioni delle SIM: Iliad si scusa e rassicura i clienti coinvolti. Ritardi nelle spedizioni delle prime SIM Iliad: l’azienda sta “facendo il massimo”. La tua SIM Iliad non è ancora arrivata? Porta un pò di pazienza SIM Iliad in Ritardo non ancora consegnata? Come abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, da ormai una settimana Iliad […]

Iliad arriva in Italia. Offerte vantaggiose e semplicità per un mercato da rinfrescare : Poche settimane fa il gruppo francese Vivendi è stato scalzato dal comando di Tim dal fondo americano Elliott; è notizia recente l’ingresso nel mercato della telefonia di un altro marchio francese: Iliad. Già ben radicato in Francia, dove ha raggiunto in pochi anni il 14% di quota di mercato (dopo Orange e Sfr) con 20,2 milioni di abbonati, ha un fatturato di circa 5 miliardi (di cui il 56% nel segmento della telefonia fissa e il 44% nella ...

Iliad arriva con le tariffe low cost : il confronto con gli altri operatori : Iliad Lo sbarco in Italia di Iliad, con la sua offerta-killer da 5,99 euro per minuti e sms illimitati in Italia (e verso fissi in Europa e fissi e mobili in Usa e Canada) con 30 giga di traffico dati rinforzato da 2 giga per i viaggi europei, promette di livellare ancora di più i prezzi del mercato mobile italiano. Che tuttavia, nonostante quanto si racconti in queste ore di entusiasmo per il lancio del quarto operatore, è già una delle piazze ...

Arriva Iliad - nuovo operatore mobile a basso costo : Dopo avere stravolto il mercato della telefonia mobile in Francia, parte in Italia con un'offerta molto aggressiva da 5,99 euro "per sempre" The post Arriva Iliad, nuovo operatore mobile a basso costo appeared first on Il Post.