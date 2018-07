Roma | l' assessore al Patrimonio | ' Diecimila euro di pizzo per occupare una casa No ai

Stadio Roma - il Riesame : l'ex assessore Pd Civita non andava arrestato : Michele Civita n on doveva essere arrestato. È quanto sostiene il Tribunale del Riesame che ha accolto una istanza presentata dai difensori dell' ex assessore regionale del Pd indagato nell'inchiesta ...

L'assessore ai Servizi Sociali di Roma Baldassare : "5 mila euro ai rom che aprono un'attività" : La terza via tra la ruspa di Salvini e l'assistenzialismo. Laura Baldassarre, assessore ai Servizi Sociali di Roma, propone "un contributo di 5mila euro" ai rom che aprono un'attività di lavoro. A riportarlo è Simone Canettieri in un articolo de Il Messaggero."Esiste una terza via sulla questione rom: ed è la strada che stiamo percorrendo. Legalità e anche inclusione nella società: ecco perché stiamo ...

Roma - nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” : Caudo - ex assessore di Marino - batte un poliziotto leghista : Un barlume di speranza, un sorriso appena accennato si aggira fra le facce depresse e irritate che popolano il Nazareno. Il Partito Democratico, uscito definitivamente con le ossa rotte da questa tornata elettorale spezzatino, si aggrappa a Giovanni Caudo e al “modello Lazio”. Proprio lui, ironia della sorte, che nel 2015, da assessore all’Urbanistica era stato uno dei pochi a non voler abbandonare la nave prima di affondare insieme a Ignazio ...

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...

"Stadio Roma si farà" - parla l'assessore : "Se lo Stadio Roma ci sarà nel futuro della città? Nel futuro di questa città certo, ci sarà lo stadio della Roma ". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori , interpellato a ...

Emilia-Romagna - danni della fauna selvatica : assessore - “siamo al fianco degli agricoltori” : “Siamo al fianco degli agricoltori anche nella difesa dei loro raccolti, perché sappiamo che corvidi e storni possono causare, in alcune zone, significativi danni soprattutto in questo periodo dell’anno. Proprio per questo abbiamo dato il via al piano regionale di controllo per gli storni e a quello dei corvidi, dando la possibilità di intervenire, oltre che agli operatori autorizzati, agli stessi agricoltori dotati di licenza di ...

Stadio della Roma - l’assessore milanese Maran che rifiutò la casa da Parnasi : “Questa è e deve essere la normalità” : Gli emissari di Luca Parnasi si erano presentati nel suo ufficio convinti di riuscire ad addolcirlo, secondo l’accusa. Ma, lo raccontavano loro stessi, se n’erano tornati nella Capitale “come i Romani che vanno a Milano nei film”. Perché lui, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune guidato da Beppe Sala, aveva risposto loro: “Qui non funziona così”. Adesso, a ventiquattr’ore dagli ...

Stadio Roma - l’assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura dei Romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...