Quale futuro per Berardi? Carnevali fa il punto sul gioiello del Sassuolo

Torino - Quale futuro per Adem Ljajic? Ed El Shaarawy? Risponde (schietto) il presidente Cairo : Adem Ljajic ed il suo futuro stanno tenendo banco in queste ore in casa Torino, il patron Cairo ha spiegato la situazione “Ljajic? Siamo felici di tenerlo, ha fatto un buon campionato, non vedo perché dovremmo privarci di lui”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, taglia corto in merito alla possibile cessione di Adem Ljajic. Il calciatore serbo resterà ai granata, ha dichiarato il patron durante la presentazione del nuovo ...

CAPOCANNONIERE MONDIALI 2018 / Harry Kane come Lineker : Quale futuro per il bomber della Coppa del Mondo? : Harry Kane è il CAPOCANNONIERE dei MONDIALI 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Brexit - Quale futuro per il confine irlandese? : Chissà se la sua imminente vacanza a Sirmione, sulle acque tranquille del lago di Garda, riuscirà ad allontanare dalle notti di Theresa May gli incubi pieni di Brexit e di Irish Border, di soft e di hard, di Boris e di Barnier, di Donald, di Dup e di Tories rabbiosi che devono angosciarla da mesi. Glielo auguriamo perché la sua posizione in questo momento non ha nulla di invidiabile. Volendo riassumere in modo assai grossolano l’impegno che le ...

CHELSEA-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Al suo posto arriva Sarri : Quale sarà il suo futuro? : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Asimo va in pensione - Quale sarà il futuro dei robot umanoidi? : La notizia del pensionamento dell’androide Asimo di Honda stimola sensazioni contrastanti. Da un lato, un po’ di inevitabile nostalgia per uno dei progetti di robot umanoidi più famosi e discussi, nel bene e nel male. Dall’altra, un po’ di incertezza sul futuro di questo segmento della tecnologia. La fine di questo progetto significa anche il fallimento dell’intero settore? In realtà, considerare un fallimento la ...

Basket NBA - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...

Pontida 2018 - cos’ha detto Salvini e Quale futuro per la Lega : Ovazioni, cori di “Matteo-Matteo”, magliette dedicate (“Il Matteo giusto ce lo abbiamo noi”), bagno di folla, e immancabile selfie con Salvini come ormai accade in qualsiasi sala o piazza giunga il leader della Lega e ministro degli Interni. All’annuale raduno di Pontida bandiere di tutte le autonomie – non manca la Catalogna – e la folla della prima Lega Nord sebbene non ci siano Umberto Bossi e ...

Quale futuro per le Terre Alte? Sabato a Canale d'Agordo l'incontro promosso dal Gruppo Ctg 'Terre Alte' : Così, tra mondo bellunese e mondo trentino potrà esserci una maggiore collaborazione, che potrà essere di aiuto nel tempo che verrà.

Quale futuro per l'aeroporto di Comiso? : Quale futuro per l'aeroporto di Comiso? La Campo chiede immediati provvedimenti e il riconoscimento per la Sicilia della "continuità territoriale".

Beautiful - anticipazioni americane : Quale futuro per BROOKE e RIDGE? : Nei prossimi mesi, per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, assisteremo ad un nuovo riavvicinamento tra Ridge Forrester e BROOKE Logan e, se seguite le nostre anticipazioni dagli Stati Uniti, già sapete che presto i due arriveranno di nuovo all’altare. Le nozze, nelle puntate americane, sono andate in onda a febbraio e, essendo passato diverso tempo, la rivista Soap Opera Digest ha intervistato gli interpreti dei due ...

Quale futuro per Mario Balotelli? Il Marsiglia sembra mettere la testa avanti… : Mario Balotelli potrebbe rimanere in Francia anche nella prossima stagione, il Marsiglia sta tentando di piazzare il colpo in attacco L’Olympique Marsiglia al lavoro per strappare al Nizza Mario Balotelli. E’ l’indiscrezione di mercato pubblicata su ‘L’Equipe’ secondo cui il direttore sportivo dell’OM, Andoni Zubizarreta, sta lavorando per rafforzare il reparto d’attacco del club uscito sconfitto ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? I bookmakers hanno le idee chiare : Cristiano Ronaldo ha minacciato l’addio al Real Madrid dopo la vittoria della finale di Champions League contro il Liverpool, adesso si dedicherà al Mondiale russo Terminati tutti i campionati nazionali e le Coppe Europee, con l’attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione degli appassionati del calcio è rivolta al calcio mercato, ai possibili trasferimenti dei calciatori. Una notizia su tutte, dopo le dichiarazioni velate del ...