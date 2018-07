Il patto di Norman Reedus e Andrew Lincoln in The Walking Dead | Rick e Daryl via insieme

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Avevano promesso di andare viada The. Come due amici che trovano un feeling e che non vogliono andare oltre se non con l'altro al proprio fianco,avevano stretto unche, a quanto pare, hanno deciso di infrangere, senza rancori.Il primo ha aperto un ristorante a Senoia, proprio nella città dove si tengono le riprese della serie, mentre il secondo soffriva la lontananza dalla sua famiglia e proprio questo ha reso palesi le loro intenzioni.ha trovato una casa e un posto dove stare e investire mentrealla fine ha deciso di mollare tutto e tornare in Inghilterra dopo dieci anni passati sul set come leader di The.I fan hanno fatto i conti con questa decisione e alla fine l'hanno accettata per amore del loro beniamino ma sapere che i due avevano stretto unadesso fa riflettere i fan: e ...