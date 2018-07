Gomorra – la serie 4 | concluse le riprese per Marco D’Amore

tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 luglio 2018) Niente spoiler, ma a suo modo la fine delledegli episodi di– la4 di cui è regista perD’Amore rappresenta un momento da ricordare. Uno spartiacque, soprattutto per il saluto che l’attore che per questa stagione si è riservato un insolito ruolo (per lui un debutto) regala a tutti: “Finisce così l’ultimo giorno di– scrive – il famigerato #ciak e una maglia che in due immagini racconta 6 anni di vita! Evviva le avventure, le difficoltà, i limiti e i suoi supermenti! A quelli che mi domandano come sarà… rispondo nun sapit che v’aspetta!”. Finisce così l’ultimo giorno di… il famigerato #ciak e una maglia che in due immagini racconta 6 anni di vita! Evviva le avventure, le difficoltà, i limiti e i suoi supermenti! A quelli che mi domandano come sarà… rispondo nun ...