Crac Ferrovie Sud Est | a processo l’ex amministratore Fiorillo e altre 14 persone

(Di giovedì 26 luglio 2018) Per ilda 230 milioni di euro diSud Est rinviati a giudizio Luigi, già commissario governativo, legale rappresentante eunico della società e altri 14 tra ex amministratori dell’azienda pugliese dei trasporti e imprenditori. La decisione del gup del Tribunale di Bari Francesco Pellecchia nel corso dell’udienza preliminare, al termine della quale ha patteggiato la pena a un anno e 9 mesi Giorgio Garrone, piemontese di 61 anni, ex consulente di Fse, che dovrà anche pagare 100mila euro di risarcimento danni e rinuncerà all’azione civile nei confronti della società in quanto creditore. Tutti gli altri, a partire dal 3 ottobre, saranno processati per i reati, contestati a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale, di dissipazione e distrazione di fondi. Dal primo febbraio scorsoe altri cinque degli imputati ...