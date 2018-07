Berlusconi | “Governo più a sinistra della Storia | finirà presto” A Salvini | “Blocchi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silviotenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma parlamentari, europarlamentari, dirigenti e amministratori locali – l’Italia ha ancora ed anzi, sempre più bisogno di noi, oggi come e forse più del 1994”. “Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo“, ha esordito l’ex presidente del Consiglio, emettendo il suo giudizio sull’esecutivo Conte, la cui azione “fin qui è stata di ...