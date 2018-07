La Cina apre e chiude le porte a Facebook | ritirata la licenza per la filiale

PisCina comunale : domenica riapre dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua - l'opposizione in Comune 'affoga' il sindaco ... : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua. Il tuffo del ragioniere : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

L'Università del Foro Italico. Apre al pubblico il nuovo cento di MediCina dello Sport : In rappresentanza del mondo dello Sport nazionale e internazionale, era presente all'inaugurazione del centro, il membro CIO Ivo Ferrian i, Maurizio Casasco Presidente della Federazione Medico ...

Foro Italico - apre centro mediCina sport : L'Ateneo guidato dal Rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione Internazionale di medicina dello sport, spalanca le porte ai cittadini grazie al suo poliambulatorio che fornirà ...

Foro Italico - apre centro mediCina sport : L'Ateneo guidato dal Rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione Internazionale di medicina dello sport, spalanca le porte ai cittadini grazie al suo poliambulatorio che fornirà ...

Roma : Università Foro Italico - apre nuovo Centro MediCina Sport : Roma – L’universita’ del Foro Italico di Roma sempre piu’ punto di riferimento delle Scienze Motorie e della Medicina applicata allo Sport. Sara’ infatti inaugurato lunedi’ 16 luglio il Centro universitario di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico. L’ateneo guidato dal rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione internazionale di Medicina dello Sport, spalanca le porte ai ...

Tesla made in Cina. Musk sfida Trump e apre impianto per fabbrica da 500.000 auto l'anno : NEW YORK - Elon Musk 'sfida' Donald Trump. Il miliardario visionario firma un memorandum of understanding con le autorità cinesi per la costruzione a Shanghai del primo impianto...

La cinepisCina apre tra le star - con un occhio ai Mondiali di calcio : La cinepiscina del parco di Castel Romano inaugurata tra le stelle. C'erano l'attore Kaspar Capparoni, Pamella Camassa, Grazia Di Michele, Danilo Brugia, Fioretta Mari, Federico Moccia e il coreografo ...

Donna in burkini cacciata dalla pisCina a Firenze/ Miriam Amato di Potere al Popolo apre un caso : Firenze, Donna in piscina con burkini cacciata: Miriam Amato del Potere del Popolo solleva un vero e proprio caso. Intanto l'assessore allo Sport chiede un rapporto dettagliato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo : Borse asiatiche in rosso oggi in chiusura, alla vigilia dell'aplicazione della prima tranche di tasse doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi -

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo : Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Continua a leggere L'articolo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo proviene da NewsGo.