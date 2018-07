Ascolti tv | è ancora successo per ' The good doctor'

Ascolti tv - Bisciglia al settimo cielo : vince ancora Temptation Island : Ascolti tv, Lunedì 23 Luglio 2018: sempre meglio per Temptation Island La trasmissione più seguita dai telespettatori nel corso della prima serata è Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sta riscuotendo un successo dopo l’altra. I dati auditel non fanno altro che alzarsi, di settimana in settimana. Questa volta, le coppie e i […] L'articolo Ascolti tv, Bisciglia al settimo cielo: vince ancora Temptation ...

Ascolti tv - Ilary Blasi ko : il pubblico preferisce (ancora) la replica di ‘Don Matteo’ : Nemmeno i cantanti chiamati ad esibirsi nella terza puntata del 'Wind Summer Festival’, lo show estivo condotto...

Temptation Island fa il boom di Ascolti : Filippo Bisciglia convince ancora : Filippo Bisciglia: boom d’ascolti per Temptation Island In questa calda estate italiana continua il trionfo di Temptation Island sia in tv che sui social. Lunedì 16 luglio sono stati 3.885.000 i telespettatori, pari al 21,46% di share a seguire le coppie che hanno deciso di spiaggiarsi sull’isola delle tentazioni raccontando all’Italia le loro dinamiche personali, producendosi in corna vere e/o presunte, sbandate, ma anche ...

DON MATTEO 10/ Anticipazioni e promo 12 luglio : ancora ottimi Ascolti per lo show (replica) : Don MATTEO 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Ascolti tv - la Rai travolta (ancora) da Mediaset : Il risultato era prevedibile, ma adesso è più che tangibile, vista la rassegna di dati che ogni giorno determinano il monopolio televisivo dei Mondiali di Russia 2018...

Fabrizio Corona a Non è l'Arena - volano Ascolti e insulti : il paparazzo-star ancora nella bufera : Fabrizio Corona torna in tv. volano gli ascolti e gli insulti. Non è l'Arena torna a essere un'arena e lo studio di La7 diventa una bolgia. Il tutto condito sui social. Del resto, quando si parla di ...

Ascolti TV maggio 2018 : cresce ancora La7 e supera Italia 1 in prime time con il 5.9%. Rai1 cala nelle 24 ore ma rimane al comando - Nove perde terreno : Non è l'Arena Continua la calvalcata di La7, che lo scorso mese aveva superato gli Ascolti di Rete 4, diventando sesta rete nazionale: complici gli approfondimenti politici dovuti alla formazione del nuovo Governo, nel mese di maggio 2018 (dall’1 al 27 maggio, dati raccolti da Italia Oggi) la rete di Urbano Cairo incrementa il suo share giornaliero fino al 4.4% e si avvicina anche ad Italia 1, che invece crolla al 4.6%. Ascolti TV ...

Ascolti tv 31 maggio/ Vuoi scommettere? cala ancora e La Mafia uccide solo d'estate 2 batte la Hunziker : Gli Ascolti tv del 31 maggio confermano il calo di Vuoi Scomettere? e il sorpasso del finale de La Mafia uccide solo d'estate 2 sullo show di Canale 5. Ecco il dettaglio(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% . La7 all’8% nelle 24h : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti tv 31 maggio 2018 : Vuoi scommettere? cala ancora : Ascolti Vuoi scommettere? 2018: la terza puntata seguita da 2,9 milioni di spettatori Vuoi scommettere? 2018 non piace più? Dopo le prime due puntate, gli ultimi Ascolti ci dicono che il terzo appuntamento di giovedì 31 maggio ha registrato dati inferiori rispetto a quelli della scorsa settimana. Ieri sera, il programma di Canale5 con Michelle […] L'articolo Ascolti tv 31 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala ancora proviene da Gossip e Tv.

