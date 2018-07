Roma | niente casa al sindacalista dei braccianti | «Non si affitta agli stranieri» La

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Siccità - Raggi : “Niente emergenza acqua in estate a Roma” : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate. I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata e il livello attuale e’ di 7 cm piu’ alto di quello registrato nello stesso periodo l’anno precedente”. Lo scrive il sindaco di Roma Virginia ...

Ecofin conferma : la Ue chiederà a Roma di recuperare sul debito. Tria : 'Niente manovra' : L'Ecofin chiede all'Italia una doppia manovra. 0,3 per cento del pil quest'anno, il doppio nel 2019. Serve riequilibrare i conti, dicono a Bruxelles. Ma il ministro Tria smentisce: Non ci sarà manovra,...

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Roma - la tenuta di Passerano salvata dal cemento : “Niente cimitero - sarà un luogo aperto a turisti e scuole” : Per la tenuta di Passerano, 900 ettari di patrimonio storico-paesaggistico ad est di Roma, il rischio cementificazione sembra definitivamente scongiurato. Il pericolo di costruzione di un mega cimitero nell’area, che ilfattoquotidiano.it ha denunciato cinque anni fa, è stato evitato prima grazie ad una dichiarazione di interesse storico-artistico della soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Mibact, poi dal ...

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...

Stadio Roma - Parnasi : “Della Capitale non frega niente a nessuno” : Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” proviene da NewsGo.

Via Almirante - Raggi : “A Roma niente strade intitolate al segretario del Movimento Sociale” : Nessuna strada Romana sarà dedicata a Giorgio Almirante. Dopo aver appreso in diretta tv della mozione in senso opposto, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato il blocco dell’iniziativa che pure era targata Movimento 5 Stelle, in tandem con Fratelli d’Italia. Per rimediare alla decisione che ha sorpreso la stessa Raggi e che ha visto una sola consigliera pentastellata votare contro, Catini, il sindaco ha chiesto ai ...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - PERDE M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:22:00 GMT)

M5S : 'Palazzi non si preoccupi - ma niente regali da Roma' : I Cinque Stelle non approfitteranno del governo amico per combattere il sindaco. 'L'esecutivo agirà con correttezza, senza ostruzionismi e senza favoritismi'

Taekwondo - il presidente federale Angelo Cito : “Il Grand Prix di Roma è una grande vetrina. Sono fiducioso in chiave Tokyo 2020 - ma niente pressioni sui ragazzi” : ESCLUSIVA – “Il Grand Prix di Roma può diventare un appuntamento fisso, il top del Taekwondo è qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo”. Angelo Cito, presidente della Federazione italiana di Taekwondo, intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...