Dissesto idrogeologico | nove comuni su dieci a rischio | 3 milioni di nuclei familiari

(Di martedì 24 luglio 2018) Il suolo italiano si riscopre sempre più fragile sotto la minaccia di frane, alluvioni, e fenomeni meteo improvvisi ed estremi. Bensusono a, per un totale di 3di famiglie interessate da terreno ad alta vulnerabilità. È questa la fotografia preoccupante scattata dall’Ispra per l’anno 2017. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel suo report annuale aggiorna (in peggio) la mappa del “in Italia”. Se nel 2015 erano al’88% dei, oggi la percentuale sale al 91%, con 3di famiglie –su– in pericolo a causa della fragilità del terreno. Non solo. In alcune regioni la percentuale sale al 100%. Aumenta la superficie potenzialmente soggetta a frane (+2,9% rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile ...