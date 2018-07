Padovafiere | al via dal 25 ottobre Auto e Moto d' Epoca con tutto esaurito 2

Padovafiere : al via dal 25 ottobre Auto e Moto d’Epoca con tutto esaurito : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – tutto esaurito per la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca di Padova, più importante mercato Classic in Europa. Una fiera importante per la città e il territorio, un evento che ogni anno cresce nel numero di visitatori e partecipanti, soprattutto internazionali, con una ricaduta turistica ed economica di grande portata. Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori, con una ...