Ida Platano e Riccardo Guarnieri Temptation Island 2018 | falò del confronto prima

Stefanì Nobile/ La tentatrice scatena la gelosia di Ida Platano (Temptation Island 2018) : La bellissima tentatrice Stefanì Nobile ha attirato l'attenzione di Riccardo Guarnieri nelle prime due puntate di Temptation Island 2018, causando le lacrime di Ida Platano.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:00:00 GMT)

DAVIDE MATTEINI / Il tentatore causa la rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? (Temptation Island 2018) : L'ex calciatore livornese DAVIDE MATTEINI e il suo rapporto speciale con Ida Platano a Temptation Island 2018: sarà lui a causare la rottura tra Ida e Riccardo?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Temptation Island 2018 - dopo Gemma e Stefanì arriva il falò di confronto : falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 07:10:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme : due chiari indizi : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo il falò di confronto? Due indizi chiari...(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island - Gemma Galgani lancia un appello a Ida Platano e Riccardo Guarnieri : 'Non perdetevi' : Gemma Galgani corre in aiuto della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due, che si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne, stanno insieme da sette mesi e si sono messi ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri - guai in vista : Tina Cipollari avverte la dama : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Gemma Galgani e Ida Platano : Andrea Damante si scaglia su di loro : Gemma Galgani e Ida Platano, Andrea Damante si scaglia su di loro e sulle ragazze di Temptation Island Temptation Island è tornato con la quinta edizione e come da prassi si sta portando dietro uno stuolo di commenti, di entusiasmi e naturalmente di critiche. Stavolta a pronunciarsi in modo marcato è stato Andrea Damante che tramite […] L'articolo Gemma Galgani e Ida Platano: Andrea Damante si scaglia su di loro proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano - Riccardo e Gemma Galgani : l’ironia di Fedez : Fedez commenta ironicamente Ida, Riccardo e Gemma a Temptation Island E’ andata in onda ieri sera la seconda attesissima puntata della sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La puntata è stata pregna di polemiche e di colpi di scena, che hanno tenuto incollati alla Tv i tantissimi telespettatori. Cosa è successo? Valentina De Biasi ha perdonato clamorosamente il suo fidanzato Oronzo Carinola, concedendogli ...

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri perde il controllo e chiede il falò di confronto con Ida Platano : Oronzo e Valentina lasciano il programma insieme, crisi nera per i due ex protagonisti del trono over.

Gemma Galgani scrive una dedica a Ida Platano dopo Temptation Island : Ida Platano in lacrime a Temptation Island: le parole di Gemma Galgani La sorpresa di Gemma Galgani avvenuta ieri a Temptation Island nei confronti della sua amica Ida Platano è stata molto emozionante: la dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne è infatti approdata sulle spiagge del villaggio tentatore a bordo di una piccola barca proprio nel momento in cui la sua amica stava versando una marea di lacrime a causa del suo Riccardo. La ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Fedez : "Lui è metà commercialista e metà Action Man"(Temptation Island 2018) : Ida e Riccardo, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma poi si scatena vedendo la fidanzata con Davide. Interviene anche Fedez...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:29:00 GMT)

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI - IL CONFRONTO/ Per la rabbia il cavaliere spacca tutto (Temptation Island) : Ida e RICCARDO, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma vedendo la fidanzata in confidenza con Davide non è riuscito a trattener la rabbia(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:30:00 GMT)