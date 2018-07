Cuneo | salvo speleologo caduto in una grotta | ricoverato in ospedale

Cuneo - salvo dopo 36 ore lo speleologo rimasto ferito in una grotta : È salvo Gianluca Ghiglia, lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale lo hanno estratto dalla grotta. Oltre cento uomini hanno lavorato da sabato per salvarlo.Continua a leggere