Scherma | Navarria | l' oro è per Pouzanov

Scherma - Mondiali 2018 : la stagione perfetta di Mara Navarria : La stagione perfetta. Non ci sono altri modi per descrivere l’anno che ha vissuto Mara Navarria. La friulana è la nuova Campionessa del Mondo di spada femminile, dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Wuxi. Un risultato che ha permesso alla nativa di Udine si conquistare ufficialmente anche la Coppa del Mondo. A 33 anni Mara ha davvero raggiunto la consacrazione, al termine di una giornata che probabilmente non ...

Scherma - Mara Navarria MAMMA MONDIALE! Campionessa del mondo nella spada - apoteosi a 33 anni! : Prima giornata di medaglie ai Mondiali di Scherma di Wuxi e primo oro per l’Italia. Mara Navarria è la nuova Campionessa del mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Un vero e proprio capolavoro quella della friulana, che ha chiuso con il massimo risultato la sua miglior stagione della carriera, centrando anche la conquista della Coppa del mondo. Una vittoria di grandi ...

Scherma - Mondiali 2018 : Mara Navarria in finale! Comoda vittoria sulla svizzera Staehli : Mara Navarria è in finale nella spada femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Uno straordinario risultato quello della friulana che ha sconfitto in semifinale la sorprendente svizzera Laura Staehli con il punteggio di e tra un’ora tornerà in pedana per conquistare la medaglia d’oro. Con questo risultato Navarria ha conquistato matematicamente anche la Coppa del Mondo. La numero uno del ranking mondiale ha ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : MARA NAVARRIA IN FINALE!!! Azzurri tutti fuori agli ottavi della sciabola : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegneranno le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. In pedana per le spadiste scenderanno MARA NAVARRIA, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, mentre tra gli ...

