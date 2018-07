MLS – Ibrahimovic fa tremare anche… Donald Trump | “fortunati che non sia qui da 10 anni o

sportfair

: Un modesto #Ibrahimovic sul suo approdo in #MLS ?? - DiMarzio : Un modesto #Ibrahimovic sul suo approdo in #MLS ?? - GoalItalia : #Ibrahimovic si è già preso la #MLS: 'Fossi arrivato 10 anni sarei già presidente' - ugocald28 : RT @DiMarzio: Un modesto #Ibrahimovic sul suo approdo in #MLS ?? -

(Di domenica 22 luglio 2018) Zlatancontinua a far parlare di sè negli USA: le ultime dichiarazioni dello svedese, sulla sua candidatura come presidente USA, sono diventate virali Zlatanfa sempre parlare di sè, a qualsiasi latitudine del mondo calcistico giochi. Arrivato in MLS pochi mesi fa, il campione svedese ha già messo a segno 12 gol in 15 partite, dimostrandosi come sempre un grande trascinatore. L’ultima rete l’ex bomber di Milan, Inter e Juventus l’ha messa a segno nell’ultimo turno di campionato contro Philadelphia Union, nella vittoria per 3-1 dei suoi Galaxy. Ma è al termine del match cheha stupito tutti con le sue solite dichirazioni pungenti. Rispondendo alla domanda se fosse lui uno di quelli in grado di cambiare il calcio negli USA, Zlatan ha dichiarato: “non so se ho cambiato il calcio, continuo a fare il mio lavoro. Sono ...