Imprese | in Italia la maggior parte sono bonsai ma pagano tasse da giganti

Italia - Imprese bonsai - ma con performance da giganti. CGIA chiede al governo puntualità nei pagamenti PA e meno tasse. : Grazie al ruolo e al peso di molte grandi imprese pubbliche e private , Montedison, Eni, Montefibre, Pirelli, Italsider, Alumix, Olivetti, Angelini, etc., , l'economia del Paese ruotava attorno a ...

"Riportare le Imprese in Italia" Ecco la ricetta degli azzurri : ... Giovanni Tria per l'annuncio di una task force anche sulla flat tax: 'È un espediente per rimandare ancora, ma serve solo volontà politica'.

EBay - da 20 anni aiuta le Imprese italiane a vendere nel mondo : In Italia, lo confermano periodicamente i dati, ci sono ancora aziende e venditori che non hanno intercettato le potenzialità dell’ecommerce e che non traggono profitto dal confronto virtuoso, su scala globale, con competitor e clienti presenti in altri mercati. Una vera eresia nel 2018, soprattutto se si pensa che c’è chi ha scommesso sulla forza del commercio in rete nella seconda metà degli anni ’90, quando il business to ...

Imprese : il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Torna con la 2° edizione “Italia Africa Business Week”, il forum dedicato a imprenditori Italiani e Africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell’Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum ‘Italia Africa Business Week”, organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della ...

Cresce la spesa degli italiani per il cibo - ma calano le Imprese agricole : ROMA - Viaggia con il segno positivo nel 2018 la spesa delle famiglie per i consumi domestici di prodotti alimentari: secondo l'osservatorio Agrosserva dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo ...

Berlusconi : "Dl dignità contro le Imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati" : Berlusconi: "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Symbola : a Treia si discute di coesione delle Imprese per costruire il futuro dell'Italia : Nel suo intervento conclusivo il Presidente di Symbola Ermete Realacci, ha ribadito "Una buona economia aiuta a superare e ad affrontare la paura, le solitudini e le diseguaglianze per costruire il ...

Finanziamento delle microImprese - Invitalia lancia la app Resto al Sud : Una App per seguire in tempo reale lo stato di avanzamento di una domanda per ricevere gli incentivi Resto al Sud del governo gestiti da Invitalia. Uno strumento in linea con le esigenze dei giovani ...

Sud : Invitalia - avviate 800 Imprese giovani con App ‘Resto al Sud’ : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Sono quasi 800, per la precisione 789, le domande presentate e accettate di giovani imprenditori under 36 del Sud che in soli 110 giorni lavorativi hanno ottenuto il via libera per avviare la loro impresa e godere dell’incentivo del governo gestito da Invitalia per un totale di investimenti di 52,3 MLN di euro. Sono i primi risultati della App ‘Resto al Sud’ operativa dal 15 gennaio di ...

Street-food "all'italiana" - che passione : 1000 Imprese in più in cinque anni : E' Street-food mania, da Nord a Sud. Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, è nata una impresa di Street-food, la ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'esercito...

Le Imprese italiane non sanno ancora che farsene dell'intelligenza artificiale : Solo il 20% delle aziende italiane ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale nei settori marketing e comunicazione. Ma solo una su cento ha abbracciato una tecnologia matura. Tra imprese ...

Le Imprese italiane? Sempre più sostenibili - ma non lo dicono : Eppure, se traduciamo questi dati in attività concrete di promozione e comunicazione le percentuali scendono drasticamente: solo l'11,5% delle imprese ha una politica di comunicazione verso l'esterno ...