Scontrino con insulti a coppia gay in locale di Roma

Scontrino omofobo in un ristorante di Roma : "La proprietaria non ci ha neanche chiesto scusa" : Hanno chiesto il conto, dopo una cena in un ristorante di Roma, e sullo Scontrino hanno trovato la scritta "frocio". A denunciare l'episodio di omofobia, al sito LGBT Bitchyf e alla Gay Help Line è stato S., un ragazzo di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato a cena, giovedì scorso, alla locanda Rigatoni di via Domenico Fontana, vicino a piazza San Giovanni.I due hanno ordinato dei primi, chiedendo di sostituire il ...

