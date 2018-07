Pd | via Renzi le festa dell' Unità tornano ' de sinistra'

Ama : avviata raccolta differenziata ‘porta a porta’ Centro Giano : Roma – “Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di raccolta, ha avviato da lunedi’ 16 luglio, la nuova raccolta differenziata tecnologica ‘porta a porta’ per i circa 10.000 abitanti del Centro Giano nel X municipio. Con la nuova area raggiunta, che segue quelle di Axa (X Municipio) e Fontana Candida (VI Municipio), salgono a oltre 30mila i romani coinvolti nel nuovo sistema, elaborato ...

Santori-Picone : da Raggi no sostegno a residenti via de Renzi : Roma – “Oltre 30 famiglie sfollate a seguito del grande incendio che ha caratterizzato uno stabile di via Mario de Renzi, nel quartiere Pisana, ma non una parola di vicinanza e sostegno da parte della Sindaca Raggi. Un fatto grave che denota la scarsa sensibilita’ rispetto ad un problema sociale che inevitabilmente coinvolgera’ i residenti per periodo di tempo certamente non breve”. “I residenti sono stati ...

Riforma pensioni 2018/ via dal lavoro a 54 anni - Damiano contro Renzi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Cesare Damiano contro Matteo Renzi: sfida tutta interna al Pd. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:44:00 GMT)

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

Raccolta differenziata. via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

La mossa disperata di Berlusconi Archivia FI per Popolari Italiani? Flirt con Renzi e rischio scissione : Il raduno di Pontida di domenica scorsa e gli ultimi sondaggi che danno la Lega addirittura primo partito oltre il 30% hanno impresso un'accelerazione ad un progetto che Silvio Berlusconi aveva in mente da tempo. Ovvero trasformare, in tempo per le elezioni europee... Segui su affaritaliani.it

Decreto e lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

Renzi conferma : farà il programma tv su Firenze. La villa comprata in via Tacca? ‘Chiederò risarcimenti per falsità dette’ : Firenze da raccontare. E da abitare. Nella sua enews Matteo Renzi tra le altre cose ha parlato della città di cui è stato sindaco, prendendo direttamente posizione su due argomenti che hanno tenuto banco nei giorni scorsi: il ‘suo’ programma tv sul capoluogo toscano e la villa da 1,3 milioni di euro che l’ex premier sta acquistando nella splendida via Tacca, a due passi da piazzale Michelangelo. Per affrontare entrambe le ...

Staffetta Italia 4x400 ‘di colore’/ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini” : Meloni “strumentalizzate” : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Lotta ai mozziconi di sigarette in spiaggia e differenziata : al via il «Piano mare 2018» dell'Ama : Potenziamento del «porta a porta» per le 100 attività balneari del litorale, intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate del lungomare più esteso d'...

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Salvini : “Ci attaccano Saviano - Corona - Balotelli - Renzi - Lerner? Sembrano la squadra di calcetto degli sfigati” : “Quelli che ci attaccano Sembrano la formazione della squadra di calcetto degli sfigati: Saviano, Corona, Balotelli, D’Alema, Renzi, Boldrini, Lerner..” Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, esordisce così a Ivrea, dove partecipa a un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 24 giugno a sostegno del candidato del centrodestra L'articolo Salvini: “Ci attaccano Saviano, Corona, ...

Milano. Al via il contatore ambientale : calcolerà quanto fa bene la differenziata : quanto vale la raccolta differenziata a Milano? Dal prossimo autunno sul sito del Comune sarà possibile conoscere esattamente quali e

MILANO. AL via IN AUTUNNO IL "CONTATORE AMBIENTALE" - CALCOLERÀ QUANTO FA BENE LA DIFFERENZIATA : 'Conai è felice di mettere a disposizione la propria esperienza per diffondere la cultura del riciclo e per favorire la transizione al nuovo modello di produzione e consumo proprio dell'economia ...