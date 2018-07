Fiorentina k o nel test con il Venezia | debutta Norgaard Incidenti prima della partita

Fiorentina - Simeone : "Il Tas? Crediamo nell'Europa. A Firenze sono felice" : In questo momento i tre migliori giocatori del mondo giocano in tre campionati diversi. Messi in Spagna, Ronaldo in Italia e Neymar in Francia. Questo è importante ed aiuta il movimento a crescere". ...

Bucchioni : 'Federico Chiesa resterà alla Fiorentina. Nel 2019 conteso da Inter e Juve' : In casa Inter [VIDEO] l'attenzione è rivolta alle prime sgambate in quel di Appiano Gentile. Se da un lato Luciano Spalletti si sta dedicando alle scelte di formazione per trovare il giusto equilibrio in vista della prossima stagione, dall'altro la societa' si sta impegnando per fornire all'allenatore italiano qualche altra valida pedina in grado di far rifiatare i titolari nel corso di quella che sara' una lunga stagione, segnata dal ritorno ...

Fiorentina - caccia al 'secondo' : Rafael e Sorrentino nel mirino : Quando Bartlomej Dragowski partirà, la Fiorentina inizierà a muoversi. Nessuna priorità sul fronte 'vice-Lafont', come evidenziato da Il Corriere dello Sport . L' Espanyol , per il portiere polacco, è più di una possibilità e Corvino sta ponendo l'attenzione su due profili per fare da chioccia ad Alban Lafont : Rafael Cabral e Stefano Sorrentino , ...

Fiorentina nel caos - per colpa della (solita) burocrazia : Fiorentina costretta a vivere in un limbo relativamente al calciomercato, in attesa che si risolva la tanto intricata situazione del Milan La Fiorentina sta vivendo un’estate caotica, per colpe non sue. Il calciomercato viola è pesantemente condizionato dal caso Milan e dalla burocrazia che sta prolungando enormemente i tempi in merito alla decisione sull’esclusione dalle coppe europee del club rossonero. Prima la decisione ...

Torino-Fiorentina - scatta l’asta per Meitè : i granata hanno un asso nella manica : Torino e Fiorentina si contendono un centrocampista in uscita dal Monaco, si tratta di Meitè, classe ’94 che l’anno scorso ha giocato col Bordeaux Torino e Fiorentina sono interessate al centrocampista Soualiho Meitè. Si tratta di un classe ’94 in forza al Monaco, che nella passata stagione ha giocato in prestito al Bordeaux. Come detto, i due club italiani sarebbero intenzionati ad accaparrarsi Meitè, ma il Torino ha ...

Svolta nell’affare Pjaca : la decisione della Juventus ed il rilancio della Fiorentina : Marko Pjaca potrebbe vestire la maglia viola della Fiorentina nella prossima stagione, il calciatore croato dopo i Mondiali deciderà il proprio futuro Il calciomercato è entrato nel vivo e nelle ultime ore, uno dei nomi che sta tenendo banco, è quello di Marko Pjaca. L’esterno della Juventus è stato richiesto apertamente dalla Fiorentina, club che vorrebbe acquistare il cartellino (costoso) del calciatore croato. La Juventus però, secondo ...

Fiorentina - le plusvalenze record spingono il fatturato : ricavi da 184 milioni nel 2017 : Le plusvalenze da record spingono i conti della Fiorentina: fatturato e cessioni da record nel 2017. L'articolo Fiorentina, le plusvalenze record spingono il fatturato: ricavi da 184 milioni nel 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Firenze - stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - per il centrocampo Soucek nel mirino : FIRENZE - La Fiorentina prepara il mercato: a centrocampo, dopo le prime fasi di perlustrazione, ci sono due idee principali. La prima è Tomas Soucek , classe '95 di proprietà dello Slavia Praga, l'...

Calciomercato - Fiorentina su Grassi : è esploso nella Spal : ... figlio del settore giovanile dell'Atalanta, ci sono anche Torino, Sampdoria e Sassuolo: il rischio è che tutto possa sfociare in un'asta al rialzo, dalla quale la Fiorentina, per la politica ...

Morta in un incidente stradale Daria Nannelli - calciatrice della Fiorentina : L'atleta è Morta a 34 anni mentre si recava a lavoro a Bagno a Ripoli, in Toscana.Continua a leggere

Incidente mortale a Bagno a Ripoli/ Morta la 34enne Daria Nannelli - ex calciatrice della Fiorentina : Incidente Mortale a Bagno a Ripoli, Morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice della Fiorentina. Lo scontro con un'automobile questa mattina, le è stato fatale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:17:00 GMT)