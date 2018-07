: Roma, Ristorante offende coppia gay: sullo scontrino scritte omofobe [news aggiornata alle 11:45] - repubblica : Roma, Ristorante offende coppia gay: sullo scontrino scritte omofobe [news aggiornata alle 11:45] - SkyTG24 : Roma, coppia gay insultata in ristorante: su scontrino scritta omofoba - Corriere : Roma, scontrino con offesa consegnato a coppia gay -

Unagay, dopo aver cenato in in ristorante romano, si è vista arrivare locon su scritto: "Pecorino no, froci sì". I due avevano ordinato dei primi chiedendo di sostituire il pecorino con il parmigiano. Quando è arrivato locon la scritta omofoba, lo hanno fatto notare al cameriere, Lui,ridendo, ha spiegato che era un errore del computer. Anche la titolare delha cercato di minimizzare, senza scusarsi. "Gravissimo episodio di omofobia", è la condanna del Campidoglio.(Di sabato 21 luglio 2018)