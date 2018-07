Manchester City | Guardiola | “Jorginho voleva seguire Sarri”

Manchester City - Guardiola ammette : “deluso dal no di Jorginho? Affatto - meglio che non sia arrivato” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sul mancato arrivo di Jorginho, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda “Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare“. L’allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. ...

Manchester City Dortmund/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Manchester City Borussia Dortmund, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Chicago si gioca la prima partita di International Champions Cup 2018(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Manchester City Borussia Dortmund : quote - le ultime novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund: le quote e le ultime novità live sulla partita che inaugura la International Champions Cup 2018. Entrambe hanno ancora tanti assenti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Juventus - Pjanic pressato da Barcellona e Manchester City : TORINO - Alla Juventus c'è Cristiano Ronaldo , al Barcellona Leo Messi e al Manchester City Pep Guardiola . Le tentazioni per Miralem Pjanic sono tante, a partire da quella di restare in bianconero, ...

De Laurentiis : 'Sto per comprare un terreno per nuovo stadio e centro sportivo. Napoli come il Manchester City' : Da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha svelato alcuni dei progetti del club riguardanti soprattutto la possibilità di avere uno stadio di proprietà ...

Calciomercato Manchester City - è ufficiale : preso Mahrez dal Leicester : Il Manchester City batte un colpo sul mercato. Dopo settimane di trattative, la squadra allenata da Pep Guardiola si è ufficialmente aggiudicata il cartellino di Riyad Mahrez: l'algerino è arrivato ...

Calciomercato Manchester City - accordo con il Leicester per Mahrez : 68 milioni il costo dell'operazione : Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester , secondo quanto ...

Premier - Mharez al Manchester City per 68 milioni di euro : Nuovo colpo per Pep Guardiola. Il Manchester City avrebbe trovato l'accordo con il Leicester sulla base di 60 milioni di sterline , circa 68 milioni di euro, per Riyad Mahrez. Secondo Sky Sports, i ...

Manchester City-Mahrez - ci siamo - : Ormai non ci sono più dubbi. Il futuro di Mahrez è segnato: giocherà alle dipendenze di Guardiola al Manchester City. Dall'Inghilterra giungono conferme a tal proposito con la stella algerina non ...

L'agente di Jorginho : 'Il Manchester City? Ogni momento è quello giusto' : NAPOLI - ' Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa ...

'Manchester City - rilancio per Jorginho' : LONDRA - Sembra ormai fatta per il passaggio di Jorginho dal Napoli al Manchester City . E' quanto scrive oggi il Daily Mirror , secondo cui il Napoli sarebbe sul punto di accettare l'ultimo rilancio ...

Dall'Inghilterra : 'È fatta per Jorginho al Manchester City' : LONDRA - Sembra ormai fatta per il passaggio di Jorginho dal Napoli al Manchester City . E' quanto scrive oggi il Daily Mirror, secondo cui il Napoli sarebbe sul punto di accettare l'ultimo rilancio ...

Manchester City-Napoli - in dirittura la trattativa per Jorginho : le cifre dell’operazione : Il club di De Laurentiis e la società inglese hanno ormai definito il passaggio di Jorginho in Premier, ecco le cifre dell’operazione E’ ormai arrivata ai titoli di coda la trattativa per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City, club che ha ormai in pugno il centrocampista italo-brasiliano. Tutto fatto tra le parti, con i ‘citizens’ che verseranno nelle casse del club di De Laurentiis 49 milioni di euro ...

Premier League 2018 2019 - il calendario : si parte con Arsenal-Manchester City : La Premier League 2018-19 ha assunto la sua forma definitiva. In Inghilterra è stato infatti sorteggiato il calendario del prossimo campionato: si partirà sabato 11 agosto, mentre l'ultimo turno si ...