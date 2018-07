La Malta del charity e dell’abbodanza con abiti da favola al gala C’è pure Veronica

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.

Conte : Francia e Malta accolgono parte dei 450 migranti al largo della Sicilia : "Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte. "È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei", rivendica il presidente del Consiglio, che spiega il ...

Francia e Malta accettano parte dei 450 migranti al largo della Sicilia : 20,00 "Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte. "È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei", rivendica il presidente del Consiglio, che ...

I migranti del barcone libico in attesa di un porto. Salvini : 'Vadano a Malta o in Libia' : Il presidente del Consiglio conte scrive a Juncker e Tusk: L'italia non si farà pù' carico da sola dell' emergenza migranti -

450 migranti in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...

Migranti - i 450 del barcone trasferiti su navi Frontex e Gdf : verso la Sicilia. Salvini a Conte : vadano a Malta o in Libia : Tutti e 450 i Migranti che erano a bordo del barcone in legno partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta sono stati...

Migranti : 450 in viaggio tra Malta e Lampedusa. 260 trasferiti su una nave della Gdf : Altri 50 Migranti si trovano a bordo di una delle unità della Capitaneria di Porto, mentre in 100 sono rimasti sul barcone. 4 verranno trasportati a Lampedusa per cure mediche -

Riportare a Malta i 450 migranti del barcone con una nave militare? L'ultima ipotesi di Salvini : Matteo Salvini ipotizza di usare una nave militare per caricare gli immigrati e fare rotta verso Malta. Riportarli indietro e farli sbarcare lì dove, secondo il ministro dell'Interno italiano, ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Malta : "I migranti a bordo del barcone hanno scelto Lampedusa" : Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. "Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a ...