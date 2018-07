Juventus | dopo Cristiano Ronaldo l' ora delle cessioni | Miralem Pjanic verso il Chelsea di

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Boom Juventus : dopo Cristiano Ronaldo arriva anche Zidane? : Zidane ed il suo ritorno alla Juventus fanno molto discutere in queste ore, dalla Spagna arriva la bomba che anima il mercato “dirigenziale” La bomba che arriva dalla Spagna è clamorosa, ma dopo il caso Cristiano Ronaldo, mai dire mai con la Juventus. In terra iberica si fa infatti un gran parlare del possibile arrivo di Zidane in bianconero, un ritorno a dire il vero, ma con nuove vesti. Zizou potrebbe entrare a far parte ...

Cristiano Ronaldo si racconta : "Dopo il Real volevo solo la Juventus" : Intervista esclusiva di Sky Sport al portoghese. "Gli applausi dei tifosi dopo la rovesciata? Una sorpresa. A me piaceva già questo club, ma dopo quel momento ancora di più", sottolinea CR7 Presentazione Ronaldo, il video. "Juve?...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Real Madrid scatenato dopo la cessione di Ronaldo alla Juventus : pronti 170 milioni per Hazard : Il Real Madrid è alla ricerca di una nuova stella per far dimenticare Cristiano Ronaldo e, oltre a Neymar e Mbappè, l’altro nome sotto i riflettori della dirigenza blanca è quello di Eden Hazard. Secondo il Daily Mail, il club di Florentino Perez sta preparando un’offerta di 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) da presentare formalmente al Chelsea. Il belga ha ancora due anni di contratto a Stamford Bridge e finora ha ...

Juventus : dopo l'arrivo di Ronaldo potrebbero esserci delle cessioni importanti : In casa Juventus sale l'hype per vedere all'opera il neo acquisto C. Ronaldo. Il giocatore portoghese rappresenta un'investimento record per la squadra di Torino che potrebbe anche decidere di cedere un paio di elementi importanti. Se non è mistero che il Chelsea - con Sarri alla guida tecnica - è fortemente interessato a Higuain che, proprio con l'allenatore parteneopeo, fece la sua miglior stagione in Serie A, nelle ultime ore il Liverpool ...

Calciomercato Juventus - dopo Ronaldo si lavora sulle cessioni : un big pronto a lasciare il club bianconero : Chiusa la pazzesca operazione Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle uscite: il primo indiziato a lasciare il club bianconero è Claudio Marchisio Messo a segno il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle operazioni in uscita, per sfoltire una rosa che si fa via via sempre più corposa. LaPresse/Fabio Ferrari C’è bisogno di incassare dopo i numerosi acquisti, per questo motivo si lavora per ...

Calciomercato Juventus - dopo CR7 arriva la prima cessione ‘pesante’ : 1/13 LaPresse ...

La Juventus non si placa : dopo Cristiano Ronaldo altro importante incontro di mercato - i dettagli : Cristiano Ronaldo non sarà l’unico acquisto di questo caldo mese di luglio in casa Juventus, in corso un importante incontro di mercato La Juventus non si ferma a Cristiano Ronaldo. dopo l’arrivo del fenomeno portoghese, i bianconeri sono in procinto di piazzare un altro colpo, stavolta per la difesa. La società juventina in queste ore sta infatti avendo un colloquio con Tullio Tinti, agente di Matteo Darmian. Il terzino del ...

Liverpool - maxi-offerta per Dybala : cosa farà la Juventus dopo l’esborso per CR7? : Liverpool pazzo di Dybala, il calciatore bianconero ha una valutazione super nonostante il Mondiale giocato decisamente sottotono Il Liverpool all’assalto di Dybala. Da settimane vi parliamo dell’interessamento di Klopp per il calciatore della Juventus, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione importante per il club bianconero. I Reds sono infatti in procinto di presentare un’offerta ...

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

MARCELO ALLA Juventus/ Ultime notizie - dopo Cristiano Ronaldo Agnelli prepara un altro grande colpo? : MARCELO ALLA JUVENTUS dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:10:00 GMT)