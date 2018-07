Ilva | Di Maio | da Anac conferma criticità | nostre preoccupazioni fondate

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

Di Maio : “Procedura gara Ilva un pasticcio” : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “La procedura di gara è stata un pasticcio con regole cambiate in corsa”. Ad affermarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, rispondendo a un’interpellanza urgente sulla vicenda in Aula alla Camera. “C’era chi ci prendeva in giro perché stavamo perdendo tempo a studiare 23mila pagine – ha aggiunto -. Invece, abbiamo fatto bene e l’Anac ha ...

Ilva : Di Maio - politicamente dovrà rispondere chi ha fatto gara : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Chi ha fatto questa procedura di gara “politicamente ne dovrà rispondere”. Ad affermarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervendo in aula alla Camera sulla vicenda Ilva. L'articolo Ilva: Di Maio, politicamente dovrà rispondere chi ha fatto gara sembra essere il primo su Meteo Web.

Ilva - Di Maio alla Camera : "La gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza" : MILANO - Nella procedura di gara per la cessione dell'Ilva 'è stato leso il principio della concorrenza': 'La procedura è stato un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa'. Così il ...

Ilva - Di Maio attacca Calenda "L'offerta AcciaItalia era migliore" : "L'Anac ha rilevato che nelle procedura di gara il tema dei rilanci era scritto malissimo, era scritto che si poteva fare ma non in che maniera. Ed è inspiegabile che nessuno se ne sia accorto e che è rimasto tutto sotto silenzio. Ne dovrà Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : "La procedura di gara su Ilva è stato un pasticcio" : Nella procedura di gara per la cessione dell'Ilva "è stato leso il principio della concorrenza": "La procedura è stato un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa". Così il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio riferendo alla Camera su Ilva commentando la risposta dell'Autorità anticorruzione. "Se la procedura fosse stata corretta, ha detto, ci sarebbero state molte più offerte e ...

Ilva : Anac - stop spetta a governoDi Maio informa Conte : Ci sono criticità nell'iter della gara per la cessione dell'Ilva ma uno stop della procedura può essere valutato solo dal Ministero dello Sviluppo nel caso in cui, come prevede la legge, esista un ...

Di Maio sull Ilva 'Migliorie su occupazione e ambiente valutiamo controproposta' : Su Ilva 'questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano occupazionale e il piano di attuazione del piano ambientale per questo ha richiesto a ArcelorMittal una controproposta migliorativa ...

Ilva - Di Maio : "In arrivo controproposta di ArcelorMittal" : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio rivela che ArcelorMittal è pronta a rilanciare il suo piano per l' Ilva . 'Questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano ...

Ilva - Di Maio : controproposta Arcelor all'esame in queste ore : Roma, 18 lug., askanews, - 'E' stata chiesta ad Arcelor Mittal un controproposta migliorativa che è all'esame in queste ore'. Lo ha detto, in merito alla vicenda Ilva, il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio : "Non ho intenzione di far scappare nessuno" : "Non ho intenzione di far scappare nessuno ma non vogliamo prostrarci davanti a chiunque si venga a prendere lo stabilimento. Ho chiesto ad ArcelorMiittal controproposte migliorative che possano ...